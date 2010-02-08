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Patatesli Susamlı Toplar

Patatesli Susamlı Toplar
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg milföy hamuru

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzerine:

1 su bardağı susam

YAPILIŞI

İçini hazırlamak için, patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup ezin ve kenara alın. Sıvı yağı bir tavada kızdırıp ince kıyılmış soğanı kavurun. Üzerine patates, tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Birlikte 5 dakika kavurup soğumaya bırakın. Milföy hamurunu oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletip yumuşamasını sağlayın. Daha sonra merdane ile ince açıp 4 cm x 4 cm'lik kareler şeklinde kesin. Ortalarına 2 çay kaşığı patatesli harç koyun. Hamurun kenarlarını ortaya doğru toplayarak kapatın. Elinizle yuvarlayarak top haline getirin. Susamı geniş bir kaba alın. Patatesli topları hafifçe suya batırıp, susama bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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