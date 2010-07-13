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Patlıcan Böreği

Patlıcan Böreği
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

2 adet patlıcan

Yarım limonun suyu

200 gram tereyağı

250 gram un

1 su bardağı süt

250 gram rendelenmiş kaşar peyniri

200 gram rendelenmiş beyaz peynir

6 adet yumurta, tuz

Servis için:

Döner dilimleri

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyduktan sonra, kararmalarını önlemek için limonlu suya koyun. Beşamel sos için, tereyağını bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine sütü ekleyin. Koyulaşmaya başlayınca kaşar peynirini ve beyaz peyniri ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra karışıma ekleyip harmanlayın ve ocaktan alın. Közlenmiş patlıcanı süzüp doğrayarak bir kaba alın. Üzerine hazırladığınız beşamel sosun yarısını ekleyip karıştırın. Bir fırın tepsisini yağlayıp, yufkalardan birini tepsiye yerleştirin. Üzerine patlıcanlı harçtan dökün. Kalan yufkaları da tepsiye yerleştirip aynı şekilde hazırlayın. Ayırdığınız beşamel sosu böreğin üstüne dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Dilimleyip, üzerine bir parça döner koyarak servis yapın.
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