Patlıcanlı ve Etli Börek Tarifi

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve blendıra alın. Üzerine krema, sarımsak, tuz ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi püre olacak şekilde blendırdan geçirin. Antrikotu 2 cm genişliğinde jülyen doğrayın. Eti bir tencereye koyup, suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Yufkayı düz bir zemine yayın. 3 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı ikiye katlayın. Yufkaların ortasına patlıcan püresinden yayın. Üzerine antrikotları paylaştırın. Yufkaları dikdörtgen olacak şekilde katlayın. Katlama yerleri alta gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine sıvı yağ ve yumurta sarısı karışımından sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Sotelenmiş havuç, kabak ve bezelye ile birlikte servis yapın.