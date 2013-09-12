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Patlıcanlı ve Etli Börek Tarifi

Etin lezzetiyle harmanlanmış patlıcanlı ve etli börek tarifi...
Patlıcanlı ve Etli Börek Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

200 gram antrikot

3-4 adet patlıcan

200 ml krema

4-5 diş sarımsak

Tuz, pul biber



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım çay bardağı sıvı yağ



Servis için:

Sotelenmiş kabak, patlıcan ve bezelye

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve blendıra alın. Üzerine krema, sarımsak, tuz ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi püre olacak şekilde blendırdan geçirin. Antrikotu 2 cm genişliğinde jülyen doğrayın. Eti bir tencereye koyup, suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Yufkayı düz bir zemine yayın. 3 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı ikiye katlayın. Yufkaların ortasına patlıcan püresinden yayın. Üzerine antrikotları paylaştırın. Yufkaları dikdörtgen olacak şekilde katlayın. Katlama yerleri alta gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine sıvı yağ ve yumurta sarısı karışımından sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Sotelenmiş havuç, kabak ve bezelye ile birlikte servis yapın.

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