Patlıcanlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Acısını almak için 15 dakika tuzlu suda bekletin. Biberleri halka doğrayın. Domatesin kabuğunu soyup küp doğrayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Patlıcan, biber, domates ve sarımsağı üzerine ilave edin. Ağır ateşte patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve toz şeker ekleyerek karıştırın. Yuvarlak bir tepsiyi kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Bir adet yufkayı buruşturarak içine yerleştirin. 1 çay bardağı zeytinyağı ile suyu çırpın ve tepsiye yaydığınız yufkanın üzerine bu karışımdan sürün. İkinci kat yufkayı koyup zeytinyağlı karışımdan sürün. Patlıcanlı harcı tepsiye dökün. Kalan yufkaları da aynı şekilde buruşturarak ve sütlü karışımla ıslatarak tepsiye yerleştirin. İri kareler halinde kesin. Kalan sütlü karışımı üzerine gezdirin. Yumurtayı zeytinyağı ile çırpın ve böreğin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirerek servis yapın.