DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?

Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?

Her öğünde açlığımızı bastırmak için yediğimiz lezzetli atıştırmalıklardan biridir börek. Peynirlisi yapıldığında ise bize lezzet dolu anlar yaşatır. Evinde bu güzel yiyeceği yapmak isteyenler, peynirli börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? şeklinde sorularla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, peynirli börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte denenmiş en güzel tarif...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Börekler şüphesiz ki Türk insanının en sevdiği yiyeceklerdendir. Hemen her tür malzemeden yapılabilen ve hazırlanışı kolay olan bu lezzetli yiyeceği kendisi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler peynirli börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, peynirli börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

  • 2 su bardağı ufalanmış peynir
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarımşar demet maydanoz ve dereotu
  • 3 adet yufka
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

YUMURTA, süt ve sıvı yağı iyice çırpın. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı uçları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Peynirli karışımın bir kısmını serpiştirin. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yufkanın sarkan kısımlarını içe doğru, aralarına yumurtalı karışım sürüp, peynirli karışım yayarak kapatın. Üzerine çörek otu serpin. Serin bir yerde 2-3 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN