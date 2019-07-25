Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?

Börekler şüphesiz ki Türk insanının en sevdiği yiyeceklerdendir. Hemen her tür malzemeden yapılabilen ve hazırlanışı kolay olan bu lezzetli yiyeceği kendisi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler peynirli börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, peynirli börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

2 su bardağı ufalanmış peynir

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarımşar demet maydanoz ve dereotu

3 adet yufka

1 tatlı kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

YUMURTA, süt ve sıvı yağı iyice çırpın. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı uçları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Peynirli karışımın bir kısmını serpiştirin. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yufkanın sarkan kısımlarını içe doğru, aralarına yumurtalı karışım sürüp, peynirli karışım yayarak kapatın. Üzerine çörek otu serpin. Serin bir yerde 2-3 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.