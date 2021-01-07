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Sofra Börekler-Çörekler ve Poğaçalar Peynirli pide

Peynirli pide

Sevdiklerinize güzel bir lezzet sunmak istiyorsanız bu tarif tam size göre!
Peynirli pide
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN



3,5 su bardağı un



1.5 su bardağı ılık su



40 gram yaş maya



1 tatlı kaşığı toz şeker



1 tatlı kaşığı tuz



HAMURLARIN ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN



3 yemek kaşığı (100 g) Bizim Yağ



İÇ HARCI İÇİN



300 gram lor ve beyaz peynir karışımı



1 adet yumurta



1 tatlı kaşığı karabiber



HAMURLARIN KENARLARINA SÜRMEK İÇİN



1 adet yumurtanın sarısı


YAPILIŞI

Yarım su bardağı ılık su, toz şeker ve mayayı bir kaba alıp, karıştırarak mayanın erimesini sağlayın. Başka bir kapta un ve tuzu harmanlayın. Üzerine mayalı karışımı ekleyin. Yavaşça kalan suyu ilave edip 15 dakika yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 6 bezeye ayırıp her birini oklava yardımıyla 10 cm genişliğinde açın. Pide şekli verip kenarlarını yukarıya doğru kıvırın ve uçlarını sıkıştırın. 15 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda hamurların üzerine eritilmiş Bizim Yağ sürün. İç harcı için tüm malzemeyi ezerek karıştırın. Hamurların ortalarına pay edip, kenarlarına yumurta sarısı sürün. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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