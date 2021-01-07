Peynirli pide

Yarım su bardağı ılık su, toz şeker ve mayayı bir kaba alıp, karıştırarak mayanın erimesini sağlayın. Başka bir kapta un ve tuzu harmanlayın. Üzerine mayalı karışımı ekleyin. Yavaşça kalan suyu ilave edip 15 dakika yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 6 bezeye ayırıp her birini oklava yardımıyla 10 cm genişliğinde açın. Pide şekli verip kenarlarını yukarıya doğru kıvırın ve uçlarını sıkıştırın. 15 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda hamurların üzerine eritilmiş Bizim Yağ sürün. İç harcı için tüm malzemeyi ezerek karıştırın. Hamurların ortalarına pay edip, kenarlarına yumurta sarısı sürün. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.