Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi

Yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını karıştırıp kenara alın. Ayrı bir yerde ufalanmış beyaz peynir, yarım su bardağı kaşar peyniri, kıyılmış kırmızı biber ve dereotunu harmanlayıp kenara alın. 2 4 adet kabağı halka şeklinde ve ince dilimledikten sonra karabiberle karıştırın. Bir adet yufkayı, yağlanmış küçük boy baton kek kalıbına, kenarlardan dışarı sarkacak şekilde yerleştirin ve üzerine yumurtalı harçtan sürün. Kalan 1 adet yufkayı 4 eşit üçgen parçaya kesin. 2 parçasını büzerek kalıba yerleştirin ve üzerine yumurtalı harçtan sürüp, kabaklı karışımı yerleştirin. Kalan 2 parça yufkayı büzerek yerleştirip, üzerine yumurtalı karışımdan sürün ve peynirli harcı yayın. Kenarlardan sarkan yufkaları büzerek ortada birleştirin. Üzerine kalan yumurtalı karışımı gezdirip, kenara ayırdığınız kaşar peynirini serpin. Ortasına 1 adet kabağı dilimleyip dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.