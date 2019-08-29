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Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi

Çayın yanına tek çeşit tarifler bazen günü kurtarabilir. Doyurucu içi ve kolay tarifi ile evde hemen yapabileceğiniz peynirli sebzeli yufka böreği tarifi
Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka, 2 adet yumurta



2 su bardağı süt, 125 gram tereyağı



250 gram beyaz peynir



1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



5 adet kırmızı biber



Yarım demet dereotu, 5 adet kabak



1 çay kaşığı karabiber


YAPILIŞI

Yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını karıştırıp kenara alın. Ayrı bir yerde ufalanmış beyaz peynir, yarım su bardağı kaşar peyniri, kıyılmış kırmızı biber ve dereotunu harmanlayıp kenara alın. 2 4 adet kabağı halka şeklinde ve ince dilimledikten sonra karabiberle karıştırın. Bir adet yufkayı, yağlanmış küçük boy baton kek kalıbına, kenarlardan dışarı sarkacak şekilde yerleştirin ve üzerine yumurtalı harçtan sürün. Kalan 1 adet yufkayı 4 eşit üçgen parçaya kesin. 2 parçasını büzerek kalıba yerleştirin ve üzerine yumurtalı harçtan sürüp, kabaklı karışımı yerleştirin. Kalan 2 parça yufkayı büzerek yerleştirip, üzerine yumurtalı karışımdan sürün ve peynirli harcı yayın. Kenarlardan sarkan yufkaları büzerek ortada birleştirin. Üzerine kalan yumurtalı karışımı gezdirip, kenara ayırdığınız kaşar peynirini serpin. Ortasına 1 adet kabağı dilimleyip dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

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