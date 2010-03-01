Peynirli Kabaklı Börek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı kaşar peyniri,
beyaz peynir ve lor karışımı
2 adet kabak
Yarım demet dereotu
3 adet yufka
3 adet yumurta
YAPILIŞI
Süt, yoğurt ve sıvı yağı mikserleyin. Yumurtaları ekleyip tekrar mikserleyin. Bu karışımdan 1 çay bardağını ayırın. Kabakları temizleyip rendeleyin. Fazla suyunu sıkın. Hazırladığınız karışıma rendelenmiş kabakları ekleyip karıştırın. İnce kıyılmış dereotu ve peynir karışımını ekleyip tekrar karıştırın. Yufkaları didikleyip karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Üzerine ayırdığınız sosu gezdirip pul biber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kabağın yumuşak tadı, dereotunun keskin aromasıyla birleştiğinde ortaya çıkan lezzet, pek çoğumuz için vazgeçilmezler arasında...