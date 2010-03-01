Peynirli Kabaklı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, yoğurt ve sıvı yağı mikserleyin. Yumurtaları ekleyip tekrar mikserleyin. Bu karışımdan 1 çay bardağını ayırın. Kabakları temizleyip rendeleyin. Fazla suyunu sıkın. Hazırladığınız karışıma rendelenmiş kabakları ekleyip karıştırın. İnce kıyılmış dereotu ve peynir karışımını ekleyip tekrar karıştırın. Yufkaları didikleyip karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Üzerine ayırdığınız sosu gezdirip pul biber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.