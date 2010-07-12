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Peynirli Pırtık Böreği

Peynirli Pırtık Böreği
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

1 adet orta boy soğan

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

4 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

SOĞANI incecik kıyıp geniş bir kaba alın. Üzerine peynir, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Tereyağını eritip bir kaba alın. Ilındıktan sonra süt ve yumurta ilave edip iyice karıştırın. Bir fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı kenarlardan taşacak şekilde içine yayın. Üzerine sütlü karışımdan serpin. Kalan yufkaları iki parmak genişliğinde koparın ya da kesin. Sütlü karışıma batırıp üç gruba ayırın. İlk grubu tepsiye gelişigüzel yerleştirin. Üzerine peynirli harçtan koyun. İkinci grubu tepsiye koyun ve yeniden harç serpin. Kalan yufka ve peynirle üçüncü kez aynı işlemi tekrarlayın. Son olarak tepsinin kenarlarından sarkan yufkayı ortaya doğru toplayarak böreğin üzerini kapatın. Kalan sütlü karışımı üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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