Peynirli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

250 gram beyaz peyniri derin bir kapta ezin. Üzerine yarım demet kıyılmış maydanoz, 1 adet yumurta akı ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyip iç harcı hazırlayın. 2 adet hazır ekmek hamurundan küçük parçalar koparıp, yağlanmış düz bir zemin üzerinde yuvarlayın. Daha sonra elinizde çay tabağı büyüklüğünde açıp, içlerine 1 çorba kaşığı harç yerleştirin. Kenarlarını iyice kapatıp, üzerilerine yumurta akı sürün. Susam ve çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.