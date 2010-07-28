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Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram beyaz peynir

yarım demet maydanoz

1 yumurta

yarım çay kaşığı karabiber

2 adet hazır ekmek hamuru

YAPILIŞI

250 gram beyaz peyniri derin bir kapta ezin. Üzerine yarım demet kıyılmış maydanoz, 1 adet yumurta akı ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyip iç harcı hazırlayın. 2 adet hazır ekmek hamurundan küçük parçalar koparıp, yağlanmış düz bir zemin üzerinde yuvarlayın. Daha sonra elinizde çay tabağı büyüklüğünde açıp, içlerine 1 çorba kaşığı harç yerleştirin. Kenarlarını iyice kapatıp, üzerilerine yumurta akı sürün. Susam ve çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.
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