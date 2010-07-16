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Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket oda sıcaklığında margarin

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı yoğurt

Aldığı kadar un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta akı



İçine:

Peynir ve maydanoz



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Hamur için, margarin, kabartma tozu, yoğurt, yumurta akını karıştırın. İçine aldığı kadar un ekleyin. Hamuru bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün, tekrar yoğurup, ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde açtırıp, içine peynir ve maydanozlu harçtan koyun. Dilediğiniz şekilde kapatın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.
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