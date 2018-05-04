Pırasalı Börek Tarifi

Pırasaları iki parmak inceliğinde dilimleyip sıvı yağda kavurun. Dolmalık fıstık ekleyip kavurmaya devam edin. Kuş üzümü ve biber salçası ilave edip karıştırın. Ardından pastırmaların her birini dörde bölüp, tuz ve karabiberle birlikte ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Tereyağını eritip dört adet yufkanın üzerine sürün ve üst üste yerleştirin. Üstteki yufkanın kenarına pırasalı harcın 1/4'ünü koyun ve rulo şeklinde sarın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Bu şekilde toplamda 4 adet rulo elde edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirip, dilimleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri renk değiştirene dek pişirin. Dilimleyerek servis edin.