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Pırasalı Açma Börek

Pırasalı Açma Börek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

Bir buçuk su bardağı su

Fındık büyüklüğünde yaşmaya

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı (sıcak olmayacak)

İç harcı için:

4 adet pırasa

2 adet havuç

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, suyu geniş bir kaba alın. Üzerine yaşmaya ekleyip eritin. Un, zeytinyağı ve tuz ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamuru üzeri örtülü olarak oda sıcaklığında yarım saat dinlenmeye bırakın. Diğer taraftan pırasaları doğrayın. Aynı robotun rende bıçağıyla havucu rendeleyin. Tereyağını kızdırıp pırasa ve havucu yumuşayana kadar kavurun. Üzerine salça, tuz ve baharatları ekleyip kenara alın. Hamuru 8 bezeye ayırın. Unlu zeminde her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına tereyağı sürüp dörderli olarak üst üste koyun (en üstte kalanlara yağ sürülmeyecek). Her iki parça hamuru da unlanmış zeminde tepsinizin büyüklüğünde açın. İlk parçayı yağlanmış tepsiye yerleştirin. Pırasalı harcı üzerine döküp, açtığınız ikinci parça hamuru tepsiye yerleştirin. Kalan tereyağını üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

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