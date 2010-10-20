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Portakal Reçelli ve Frambuaz Marmelatlı Donut

Portakal Reçelli ve Frambuaz Marmelatlı Donut
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram un

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı toz şeker

40 gram kuru maya

2 adet yumurta

1 fiske tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ

Bulamak için: Toz şeker

Arası için: Portakal reçeli

ve frambuaz marmelatı

YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına eleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını unun içine elinizle ufalayın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ilık sütün içine toz şekerin 1/3'ünü ve mayayı koyup eritin. Daha sonra una ilave edin. Geri kalan toz şeker, yumurta ve tuzu da ekledikten sonra, ele yapışmayacak sıvı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bezle örtün ve ılık bir ortamda hamur iki misli olana kadar kabarmasını bekleyin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yassılaştırıp bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlak kesin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Kestiğiniz hamurları yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Ortalarına parmağınız ile delikler açın ve yine kabarmaları için 15-20 dakika daha bekletin. Kızdırılmış sıvı yağda kabaran hamurları önlü arkalı kızartın. Soğuduktan sonra enlemesine ortalarından kesin ve portakal reçeli ile frambuaz marmelatı sürün.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz tozşeker, pudraşekeri veya esmerşekere batırarak servis yapabilirsiniz.
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