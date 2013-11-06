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Portakallı Reçelli Mahlepli Poğaça

Portakallı Reçelli Mahlepli Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

● 1/3 paket eritilmiş tereyağı

(1 paket 250 gram)

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

2 çorba kaşığı tozşeker

3 çay kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç malzeme için:

1 su bardağı

suyu süzülmüş portakal reçeli

Üzeri için

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

YAPILIŞI

1 Tereyağı, yumurta, süt, toz şeker ve mahlebi geniş bir kaba alıp çırpın. Kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un katıp yoğurarak, kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.
2 Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlak açın. Ortasına portakal reçeli
koyun. İki kenarını ortada toplayıp mekik şekli verin. Açılmasını önlemek için parmaklarınızla birleşme
yerini sıkıştırın. Ek kısmı aşağıda kalacak şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç bitene dek işleme devam edin. 3 Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sürüp, ceviz serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.

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