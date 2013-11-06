Portakallı Reçelli Mahlepli Poğaça

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



● 1/3 paket eritilmiş tereyağı



(1 paket 250 gram)



1 adet yumurta



Yarım su bardağı süt



2 çorba kaşığı tozşeker



3 çay kaşığı mahlep



1 paket kabartma tozu



Aldığı kadar un



İç malzeme için:



1 su bardağı



suyu süzülmüş portakal reçeli



Üzeri için



1 adet yumurta



Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz