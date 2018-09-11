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Ramazan Pidesi

Ramazan Pidesi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket yaşmaya

1/2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı tuz

500 gram un



ŞEKIL VERMEK İÇİN:

5-6 çorba kaşığı galeta unu veya buğday irmiği



ÜZERİ İÇİN:

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı susam

2 çorba kaşığı çörekotu

YAPILIŞI

Mayanın aktifleşmesini sağlamak için 1 su bardağı ılık suyun içinde toz şekeri ve mayayı karıştırıp çözdürün. Bu şekilde 5 dakika bekletin. Unu derin bir kaba alıp tuz ilave edin. Süt ve mayayı üzerine ekleyip karıştırın ve yavaşça yoğurmaya başlayın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bir bezle üzerini örtüp, 45 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katı büyüklüğe erişince ikiye bölün. Galeta unu veya buğday irmiği yardımıyla çok ince olmayacak şekilde yuvarlak olarak açın. Açtığınız hamuru fırın tepsisine alın. Bir bıçak yardımıyla kenarlarından boşluk bırakarak yuvarlak çizik atın. Sonra yuvarlağın iç kısmına da baklava şeklinde kesikler atın. Kabarmasını önlemek için çiziklerin üzerine çatal yardımıyla birkaç delik açın. 1 adet yumurtayı çırpın ve 1 çorba kaşığı eritilmiş ılık tereyağı ile karıştırıp pidenin üzerine sürün. Susam ve çörekotu serpip 10 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında pişirin. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın.
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