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Rokforlu Unsuz Muffin

Rokforlu Unsuz Muffin
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet yumurta

100 gram rokfor peyniri

1 demet fesleğen

2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

3-4 dal dereotu

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz



KALIBI YAĞLAMAK İÇİN: 2 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Muffin kalıbını iyice yağlayın. Fesleğeni ince kıyın. Rokforu bir çatalla ezin. Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Muffin kalıplarının 3/4'ünü harçla doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika üzerileri hafifçe kızarana kadar pişirin. Kalıplardan çıkartıp sıcak servis yapın.
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