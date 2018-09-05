Rokforlu Unsuz Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet yumurta
100 gram rokfor peyniri
1 demet fesleğen
2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
3-4 dal dereotu
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
KALIBI YAĞLAMAK İÇİN: 2 çorba kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Muffin kalıbını iyice yağlayın. Fesleğeni ince kıyın. Rokforu bir çatalla ezin. Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Muffin kalıplarının 3/4'ünü harçla doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika üzerileri hafifçe kızarana kadar pişirin. Kalıplardan çıkartıp sıcak servis yapın.