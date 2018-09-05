Rokforlu Unsuz Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muffin kalıbını iyice yağlayın. Fesleğeni ince kıyın. Rokforu bir çatalla ezin. Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Muffin kalıplarının 3/4'ünü harçla doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika üzerileri hafifçe kızarana kadar pişirin. Kalıplardan çıkartıp sıcak servis yapın.