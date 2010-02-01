Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı un
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı kuru nane, tuz
Yeterince su
İç malzeme: 3 adet haşlanmış patates
1 çay bardağı konserve bezelye
1 çorba kaşığı tereyağı
1'er çay kaşığı tane kişniş, zerdeçal ve tane kimyon
2 adet ince kıyılmış sivri biber, tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Samosa hamuru için un, sıvı yağ, nane ve tuzu yoğurun. Suyu azar azar ilave ederek sert bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Merdane ile hamuru orta incelikte açıp dikdörtgen parçalar kesin ve her bir parçayı külah şeklinde kıvırın. İçi için patatesi çatalla ezin. İçine bezelye ve tuz ekleyip karıştırın. Tavaya aldığınız tereyağında kişniş, kimyon ve zerdeçalı hafifçe kavurun. Baharatları süzerek yağı patatese katın. Sivri biber ve tuz ekleyerek bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız külahların içine bu karışımı paylaştırın. Külahların ağız kısımlarını kapatın ve kızgın sıvı yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.