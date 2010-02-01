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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Samosa

Samosa

Samosa
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hint Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı kuru nane, tuz

Yeterince su

İç malzeme: 3 adet haşlanmış patates

1 çay bardağı konserve bezelye

1 çorba kaşığı tereyağı

1'er çay kaşığı tane kişniş, zerdeçal ve tane kimyon

2 adet ince kıyılmış sivri biber, tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Samosa hamuru için un, sıvı yağ, nane ve tuzu yoğurun. Suyu azar azar ilave ederek sert bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Merdane ile hamuru orta incelikte açıp dikdörtgen parçalar kesin ve her bir parçayı külah şeklinde kıvırın. İçi için patatesi çatalla ezin. İçine bezelye ve tuz ekleyip karıştırın. Tavaya aldığınız tereyağında kişniş, kimyon ve zerdeçalı hafifçe kavurun. Baharatları süzerek yağı patatese katın. Sivri biber ve tuz ekleyerek bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız külahların içine bu karışımı paylaştırın. Külahların ağız kısımlarını kapatın ve kızgın sıvı yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.
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