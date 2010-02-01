Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Samosa hamuru için un, sıvı yağ, nane ve tuzu yoğurun. Suyu azar azar ilave ederek sert bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Merdane ile hamuru orta incelikte açıp dikdörtgen parçalar kesin ve her bir parçayı külah şeklinde kıvırın. İçi için patatesi çatalla ezin. İçine bezelye ve tuz ekleyip karıştırın. Tavaya aldığınız tereyağında kişniş, kimyon ve zerdeçalı hafifçe kavurun. Baharatları süzerek yağı patatese katın. Sivri biber ve tuz ekleyerek bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız külahların içine bu karışımı paylaştırın. Külahların ağız kısımlarını kapatın ve kızgın sıvı yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.