Sarıklı Kahvaltı Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ilık süt, sıvı yağ, mahlep, tuz, toz şeker ve mayayı yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamur iki misli kabarana kadar bekletin. Hamuru 10 eşit bezeye ayırın ve her birini pasta tabağı büyüklüğünde açın. Tereyağını da 10 parçaya ayırın. Açtığınız hamurlardan birini düz bir zemine alın. Üzerine bir parça tereyağı sürüp yayın. Tekrar ikinci hamuru koyun. Onu da tereyağı ile yağlayın. Açtığınız hamurlar bitene kadar üst üste koyarak işleme devam edin. Hamurları bu şekilde 15 dakika dinlendirin ve ince, tek parça büyük bir hamur olacak şekilde açın. Daha sonra rulo yapın ve 1 parmak genişliğinde kesin. Kestiğiniz hamurun dışta kalan açılabilecek ucuna işaret parmağınızla bastırın ve diğer elinizle çekerek mezura gibi uzatın. Daha sonra aynı parmağınıza uzayan kısmı mezura sarar gibi sarın. Parmağımızı hamurdan çıkarın. En uçta kalan 2 cm'lik kısmı, hamurdan parmağınızı çıkardığınız oyuğa bastırın. Kestiğiniz diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.