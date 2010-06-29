Sebzeli Tavuklu Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İçi için tavuk etini haşlayın ve elinizle didikleyin. Bezelye, küp doğranmış havuç ve patatesi ayrı ayrı haşlayın. Havuç ve patatesi küp şeklinde doğrayın. Tavuk eti, bezelye, havuç, patates, tuz ve karabiberi karıştırın. Düz bir zemine bir adet yufkayı serin. Diğer taraftan bir kasede süt, yumurta ve sıvıyağı karıştırın. Yufkanın üzerine tavuklu karışımdan sürün ve ikinci yufkayı serin. Tekrar sütlü karışımdan sürün ve üçüncü yufkayı serip, aynı işlemi uygulayın. Yufkanın üzerine bu karışımı yayın ve iki yanını içe doğru toplayın. Daha sonra baştan başlayarak yufkayı rulo yapın ve ikiye kesin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Derin dondurucuda bir gece bekletin. Pişirmeden 2 saat önce derin dondurucudan çıkarın ve iki parmak genişliğinde dilimleyin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.