Şekerli Pide Tarifi

Rendelenmiş dil peyniri, yumurta ve tozşekeri karıştırıp kenara alın. Hamur için unun ortasını açıp süt, kesmeşeker ve instant mayayı ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun ve 20 dakika dinlendirin. Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırıp, elinizle kayık şekli verin. Ortalarına peynirli harçtan koyup, fırın tepsisine yerleştirin ve kenarlarına tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp üzerlerine antepfıstığı serpin. Arzuya göre kaymakla birlikte servis yapın.