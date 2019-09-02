DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Şekerli Pide Tarifi

Şekerli Pide Tarifi

Pide denilince çoğumuzun aklına ilk gelen tarifi kıymalı ve patatesli olan halidir. Oysa ki bu tarifini de denemek isteyeceğiniz kolay tarifi ile sizi memnun edecek şekerli pide tarifi...
Şekerli Pide Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram tuzsuz dil peyniri

3 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı tereyağı



Hamuru için: 500 gram un

1 su bardağı süt

2 adet kesmeşeker

1 tatlı kaşığı instant maya



Üzeri için:

1 Türk kahvesi fincanı antepfıstığı



Servis için: Kaymak

YAPILIŞI

Rendelenmiş dil peyniri, yumurta ve tozşekeri karıştırıp kenara alın. Hamur için unun ortasını açıp süt, kesmeşeker ve instant mayayı ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun ve 20 dakika dinlendirin. Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırıp, elinizle kayık şekli verin. Ortalarına peynirli harçtan koyup, fırın tepsisine yerleştirin ve kenarlarına tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp üzerlerine antepfıstığı serpin. Arzuya göre kaymakla birlikte servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kadayıf Böreği Tarifi
Kadayıf Böreği Tarifi
Pizza Tarifi
Pizza Tarifi
Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi
Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi
Kavurma Börek Tarifi
Kavurma Börek Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Kıymalı Poğaça Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Kıymalı Poğaça Tarifi
Kruvasan Tarifi
Kruvasan Tarifi
Sarıyer Böreği Tarifi
Sarıyer Böreği Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Otlu Börek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN