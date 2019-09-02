Şekerli Pide Tarifi

Pide denilince çoğumuzun aklına ilk gelen tarifi kıymalı ve patatesli olan halidir. Oysa ki bu tarifini de denemek isteyeceğiniz kolay tarifi ile sizi memnun edecek şekerli pide tarifi...

6 Kişilik

Pişirme: 20 dakika

Zorluk Derecesi: Kolay

Ev Partisi, Yemek Daveti

Ev Yapımı