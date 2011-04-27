Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mayayı 1 çay bardağı ılık suda ezin. Toz şekeri ekleyip, karıştırın. Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp maya, tuz ve süt ekleyerek yoğurun. Üzerine bir havlu örtüp, 30 dakika mayalanması için bekletin. Diğer taraftan 1 çay bardağı su ile pekmezi derin bir kapta karıştırın. Susamı da düz bir tabağa boşaltın. Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, şerit haline getirin. Uçlarını iyice kapatıp, önce pekmezli suya batırın, sonra susama bulayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında susamlar kızarana kadar pişirin.