DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Simit

Simit

Simit
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket yaş maya (42 gram)

2 çay bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı pekmez

100 gram susam

YAPILIŞI

Mayayı 1 çay bardağı ılık suda ezin. Toz şekeri ekleyip, karıştırın. Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp maya, tuz ve süt ekleyerek yoğurun. Üzerine bir havlu örtüp, 30 dakika mayalanması için bekletin. Diğer taraftan 1 çay bardağı su ile pekmezi derin bir kapta karıştırın. Susamı da düz bir tabağa boşaltın. Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, şerit haline getirin. Uçlarını iyice kapatıp, önce pekmezli suya batırın, sonra susama bulayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında susamlar kızarana kadar pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN