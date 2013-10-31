Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg un (simitlik un)
1 tatlı kaşığı tuz
5 gram kuru maya
Yeteri kadar su
1 su bardağı üzüm
pekmezi
1 su bardağı su
2 su bardağı simitlik susam
YAPILIŞI
Un ve tuzu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Ayrı bir yerde mayayı sıcak suda eritin. Maya ve yeteri
kadar suyu kaba boşaltıp, hamur kulak memesi kıvamı alana dek yoğurun. Oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan parçalar koparıp, tezgahın üzerinde ayrı ayrı ince uzun çubuklar yapıp yuvarlayın. Yaklaşık 20-25 cm uzunluğundaki bu hamurları ikişerli biçimde birbirine ekleyip bükerek burgu yapın. Eklenti olacak iki ucu birleştirin. Geniş bir kapta pekmez ve suyu karıştırın.Simitleri önce pekmezli suya, sonra susama bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
PÜF NOKTASI
Not: ★ Simitlik un ve simitlik susam yerine normal un ve susamdan faydalanabilirsiniz. ★ Kuru maya yerine 20 gram yaş maya kullanabilirsiniz.