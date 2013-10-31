kadar suyu kaba boşaltıp, hamur kulak memesi kıvamı alana dek yoğurun. Oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan parçalar koparıp, tezgahın üzerinde ayrı ayrı ince uzun çubuklar yapıp yuvarlayın. Yaklaşık 20-25 cm uzunluğundaki bu hamurları ikişerli biçimde birbirine ekleyip bükerek burgu yapın. Eklenti olacak iki ucu birleştirin. Geniş bir kapta pekmez ve suyu karıştırın.Simitleri önce pekmezli suya, sonra susama bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Un ve tuzu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Ayrı bir yerde mayayı sıcak suda eritin. Maya ve yeteri