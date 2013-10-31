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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Simit

Simit

Simit
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg un (simitlik un)

1 tatlı kaşığı tuz

5 gram kuru maya

Yeteri kadar su

1 su bardağı üzüm

pekmezi

1 su bardağı su

2 su bardağı simitlik susam

YAPILIŞI

Un ve tuzu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Ayrı bir yerde mayayı sıcak suda eritin. Maya ve yeteri
kadar suyu kaba boşaltıp, hamur kulak memesi kıvamı alana dek yoğurun. Oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan parçalar koparıp, tezgahın üzerinde ayrı ayrı ince uzun çubuklar yapıp yuvarlayın. Yaklaşık 20-25 cm uzunluğundaki bu hamurları ikişerli biçimde birbirine ekleyip bükerek burgu yapın. Eklenti olacak iki ucu birleştirin. Geniş bir kapta pekmez ve suyu karıştırın.Simitleri önce pekmezli suya, sonra susama bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Not: ★ Simitlik un ve simitlik susam yerine normal un ve susamdan faydalanabilirsiniz. ★ Kuru maya yerine 20 gram yaş maya kullanabilirsiniz.
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