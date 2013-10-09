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Sodalı Mercimekli Börek Tarifi

Çay saatlerinizde sizi doyuracak ve lezzetiyle hayran bırakacak sodalı mercimekli börek tarifi...
Sodalı Mercimekli Börek Tarifi
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

Yarım su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı su

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

1 adet yumurtanın akı

Tuz, karabiber



Yufkaların arasına sürmek için:

225 gram margarin

1 şişe soda

1 adet yumurta



Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

Haşhaş


YAPILIŞI

Yeşil mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. 2 su bardağı su ile haşlayın ve süzün. İnce kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Yeşil mercimek, ceviz, tuz ve karabiber ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp, tencereyi ocaktan alın. Ilınınca yumurta akını ilave edin. Ayrı bir tavada margarini eritin. Ilınınca soda ve çırpılmış yumurtayı ilave edip karıştırın. 3 adet yufkayı tezgahın üzerine yayın ve aralarına sodalı karışımdan sürün. Yufkaların ortasından boylamasına kesin. Enlemesine 4 eşit parçaya kesin. Toplam 8 adet parça elde edin. Her bir parçanın ortasına yeşil mercimekli harçtan koyun ve bohça biçiminde katlayın. Yağlanmış fırın tepsisine ters çevirip yerleştirin. Kalan sodalı harcı da üzerlerine sürün. Bu şekilde 5 dakika bekletin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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