Sodalı Mercimekli Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. 2 su bardağı su ile haşlayın ve süzün. İnce kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Yeşil mercimek, ceviz, tuz ve karabiber ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp, tencereyi ocaktan alın. Ilınınca yumurta akını ilave edin. Ayrı bir tavada margarini eritin. Ilınınca soda ve çırpılmış yumurtayı ilave edip karıştırın. 3 adet yufkayı tezgahın üzerine yayın ve aralarına sodalı karışımdan sürün. Yufkaların ortasından boylamasına kesin. Enlemesine 4 eşit parçaya kesin. Toplam 8 adet parça elde edin. Her bir parçanın ortasına yeşil mercimekli harçtan koyun ve bohça biçiminde katlayın. Yağlanmış fırın tepsisine ters çevirip yerleştirin. Kalan sodalı harcı da üzerlerine sürün. Bu şekilde 5 dakika bekletin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.