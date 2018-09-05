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Soğanlı Ceviz Börek

Soğanlı Ceviz Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

İÇ MALZEME İÇİN:

6-7 adet piyazlık doğranmış soğan

200 gram ceviz

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ



TEPSİYİ YAĞLAMAK İÇİN:

Tereyağı



ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Soğanı ekleyip rengi iyice değişene kadar kavurun ve ocaktan alın. Üzerine elinizle iri parçalara ayırdığınız ceviz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Sos malzemesini bir kapta karıştırın. Yufkaların her birini dört adet üçgen parça elde edecek şekilde kesip, toplam 16 parça elde edin. 1 parça yufkanın üzerine sos sürün ve geniş kenarına iç malzemeden koyup rulo şeklinde sarın. Daha sonra kendi etrafında içe doğru dolayarak gül şekli verin ve yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yufkaların 1 parçasına önce sos sürün. Daha sonra geniş kısmına harçtan koyup rulo yapın ve tepsiye yerleştirdiğiniz parçanın bittiği noktadan başlayarak etrafına dolayın. Kalan yufka parçalarını da aynı şekilde hazırlayıp, uç uca ekleyerek tepsiye yerleştirin. Böreğin üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin ve servis yapın.
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