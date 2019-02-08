Somonlu Peynirli Üçgen Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sarmısaklı mayonez için yumurta sarısı ve hardalı mikser yardımıyla çırpın. Bir yandan çırpmaya devam ederken diğer yandan yavaş yavaş zeytinyağı ilave edin. Sarmısak, ardından limon suyu ekleyip çırpın. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Cam bir kaba alıp, servis zamanına kadar buzdolabında saklayın. Rokayı temizleyip cam bir kaseye alın. Üzerine sıcak su döküp, 10 saniye bekletin. Sıcak sudan alıp, soğuk suya atın. 1-2 dakika sonra suyunu süzüp, kenara alın. Somonu küçük parçalar halinde kesin. Dereotunu kıyıp, krem peynir, tuz ve karabiberle karıştırın. Yufkaları dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Her bir yufka parçasının uç kısmına somon parçası, roka ve peynirli karışımı pay edin. Üçgen olacak şekilde sarın ve üzerlerine zeytinyağı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Sarmısaklı mayonez ile birlikte sıcak olarak servis yapın.