DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Somonlu Peynirli Üçgen Börek

Somonlu Peynirli Üçgen Börek

Somonlu Peynirli Üçgen Börek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

1/2 demet roka

300 gram derisi temizlenmiş somon

1/2 demet dereotu

200 gram krem peynir

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı susam

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz



Sarımsaklı Mayonez Için:

2 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı hardal

1.5 su bardağı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarmısak

2 çorba kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Sarmısaklı mayonez için yumurta sarısı ve hardalı mikser yardımıyla çırpın. Bir yandan çırpmaya devam ederken diğer yandan yavaş yavaş zeytinyağı ilave edin. Sarmısak, ardından limon suyu ekleyip çırpın. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Cam bir kaba alıp, servis zamanına kadar buzdolabında saklayın. Rokayı temizleyip cam bir kaseye alın. Üzerine sıcak su döküp, 10 saniye bekletin. Sıcak sudan alıp, soğuk suya atın. 1-2 dakika sonra suyunu süzüp, kenara alın. Somonu küçük parçalar halinde kesin. Dereotunu kıyıp, krem peynir, tuz ve karabiberle karıştırın. Yufkaları dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Her bir yufka parçasının uç kısmına somon parçası, roka ve peynirli karışımı pay edin. Üçgen olacak şekilde sarın ve üzerlerine zeytinyağı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Sarmısaklı mayonez ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Tatlı Ekmek
Cevizli Tatlı Ekmek
Beşamel Soslu Börek
Beşamel Soslu Börek
Soğanlı Susamlı Girit Böreği
Soğanlı Susamlı Girit Böreği
Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek
Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek
Havuçlu Yutağza
Havuçlu Yutağza
Cevizli Pekmezli Ekmek
Cevizli Pekmezli Ekmek
Pırasalı Arnavut Böreği
Pırasalı Arnavut Böreği
Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek
Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN