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Sosisli Makarna Böreği Tarifi

Misafirlerinize, kabul günlerinizde ikram edebileceğiniz lezzetli tarif sosisli makarna böreği nasıl yapılır?
Sosisli Makarna Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket çubuk makarna

5 su bardağı su, tuz

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

200 gram sosis

YAPILIŞI

Makarnayı bütün olarak tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Süzdükten sonra kaşar peyniri ve yuvarlak doğranmış sosis ile harmanlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Makarnalı karışımı boşaltın. Ağır ateşte tavayı çevire çevire her yerini kızartın. Altı kızarınca ters çevirip diğer yüzünü kızartın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kaşar peynirinde yağ olduğu için ayrıca yağ koymaya gerek yok. Makarnanın sert olmaması için fazla kızartmayın.
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