Sosisli Makarna Böreği Tarifi

Makarnayı bütün olarak tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Süzdükten sonra kaşar peyniri ve yuvarlak doğranmış sosis ile harmanlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Makarnalı karışımı boşaltın. Ağır ateşte tavayı çevire çevire her yerini kızartın. Altı kızarınca ters çevirip diğer yüzünü kızartın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.