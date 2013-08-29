Sosisli Makarna Böreği Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket çubuk makarna
5 su bardağı su, tuz
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
200 gram sosis
YAPILIŞI
Makarnayı bütün olarak tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Süzdükten sonra kaşar peyniri ve yuvarlak doğranmış sosis ile harmanlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Makarnalı karışımı boşaltın. Ağır ateşte tavayı çevire çevire her yerini kızartın. Altı kızarınca ters çevirip diğer yüzünü kızartın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kaşar peynirinde yağ olduğu için ayrıca yağ koymaya gerek yok. Makarnanın sert olmaması için fazla kızartmayın.