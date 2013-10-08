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Sosisli Zarf Böreği Tarifi

Çay saatlerinizin olmazsa olmazı haline gelecek sosisli zarf böreği tarifi...
Sosisli Zarf Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı doğranmış sosis

1 adet yumurta sarısı



Üzerine: Haşhaş tohumu


YAPILIŞI

Birinci yufkayı yağlanmış kare fırın tepsisine, kenarları sarkacak şekilde serin. 1 çay bardağı su ve 3 çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın. Karışımın yarısıyla yufkanın her yerini ıslatın. İkinci yufkayı diğer yufkanın üzerine yayın ve kalan karışımla ıslatın. Yufkaların sarkan kısımlarını ortaya doğru kapatarak kare şekil verin. Kare şeklindeki yufkanın dört kenarına rendelenmiş kaşar peyniri ve küçük doğranmış sosisleri koyun. Yufkanın dört ucunu ortaya doğru katlayın. Oluşan üçgen parçaları bıçakla ikiye bölün. Üzerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
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