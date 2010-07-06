Sosisli Kürdan Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sosisleri küp şeklinde doğrayıp bir tavaya alın. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip, 5 dakika kavurun. Kıyılmış taze soğanı ve salamı katıp 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın. İç harç soğuduktan sonra

rendelenmiş beyaz peynir ve kaşar peynirini ilave edip karıştırın.Yufkaların her birini dörde bölün.Üzerlerine kalan zeytinyağından sürün. Yufkanın geniş kısmına hazırladığınız iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Daha sonra

yufkaya gül şekli verip, kürdan saplayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Kiraz domatesle süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın