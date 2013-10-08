Soya Fasulyeli Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Etli minik küpler halinde doğrayın. Akşamdan ıslatılmış soya fasulyesini, et ile birlikte düdüklü tencerede 25 dakika pişirin. Düdüklüden çıkardığınız etli soya fasulyesinin suyunu süzerek, bir süre dinlendirin. Zeytinyağını tavaya alın. Küçük doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Soğuyan soya fasulyesi ve eti ekleyerek tuz ve karabiberi ilave edin. 10 dakika birlikte kavurduktan sonra ateşten alın. Yufkalardan birini dörde katlayarak bir kapak ile daire şeklinde kesip 4 parça elde edin. Daire şeklinde iki yufkayı üst üste, kenarları dışarıda kalacak şekilde çukur bir kasenin içine yerleştirin. Kasenin içindeki yufkaya, soya fasulyesi ve etli malzemeden iki çorba kaşığı koyarak bohça şeklinde kapatın. Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayın. Bohçaları ters çevirerek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürerek çörek otu ve susam serpin. 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.