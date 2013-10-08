DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Soya Fasulyeli Börek Tarifi

Soya Fasulyeli Börek Tarifi

Çok lezzetli ve pratik soya fasulyeli börek tarifi...
Soya Fasulyeli Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı soya fasulyesi

125 gram dana antrikot

3 adet yufka

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Çörek otu, susam


YAPILIŞI

Etli minik küpler halinde doğrayın. Akşamdan ıslatılmış soya fasulyesini, et ile birlikte düdüklü tencerede 25 dakika pişirin. Düdüklüden çıkardığınız etli soya fasulyesinin suyunu süzerek, bir süre dinlendirin. Zeytinyağını tavaya alın. Küçük doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Soğuyan soya fasulyesi ve eti ekleyerek tuz ve karabiberi ilave edin. 10 dakika birlikte kavurduktan sonra ateşten alın. Yufkalardan birini dörde katlayarak bir kapak ile daire şeklinde kesip 4 parça elde edin. Daire şeklinde iki yufkayı üst üste, kenarları dışarıda kalacak şekilde çukur bir kasenin içine yerleştirin. Kasenin içindeki yufkaya, soya fasulyesi ve etli malzemeden iki çorba kaşığı koyarak bohça şeklinde kapatın. Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayın. Bohçaları ters çevirerek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürerek çörek otu ve susam serpin. 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Kabaklı Börek
Kabaklı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN