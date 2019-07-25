Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Börek şüphesiz ki Türk insanının en sevdiği yiyeceklerden biridir. Hemen her tür malzemeden yapılabilen ve hazırlanışı kolay olan bu lezzetli yiyeceği kendisi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler su böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, su böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

YAPILIŞI

Çayın yanında ve dostlarla sohbet edilen anlarda lezzetiyle ön plana çıkan su böreğinin tarifi ve yapılışı merak ediliyor. Bu böreği yapmak isteyenler su böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusuyla en iyi tarifi arıyor. İşte su böreği tarifi nedir ve yapılış şekli...

GEREKLİ MALZEMELER

4 adet yufka

400 gram beyaz peynir (yumuşak, ufalanmış)

1/2 demet maydanoz (kıyılmış)

1,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı soda

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı susam ve çörek otu karışımı

1 yemek kaşığı tereyağı (börek için kullanılan kalıbı yağlamak için)

HAZIRLANIŞI