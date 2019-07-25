Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Börek şüphesiz ki Türk insanının en sevdiği yiyeceklerden biridir. Hemen her tür malzemeden yapılabilen ve hazırlanışı kolay olan bu lezzetli yiyeceği kendisi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler su böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, su böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...
YAPILIŞI
Çayın yanında ve dostlarla sohbet edilen anlarda lezzetiyle ön plana çıkan su böreğinin tarifi ve yapılışı merak ediliyor. Bu böreği yapmak isteyenler su böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusuyla en iyi tarifi arıyor. İşte su böreği tarifi nedir ve yapılış şekli...
GEREKLİ MALZEMELER
- 4 adet yufka
- 400 gram beyaz peynir (yumuşak, ufalanmış)
- 1/2 demet maydanoz (kıyılmış)
- 1,5 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı soda
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı susam ve çörek otu karışımı
- 1 yemek kaşığı tereyağı (börek için kullanılan kalıbı yağlamak için)
HAZIRLANIŞI
- Bir karıştırma kabı alınıp süt, soda, yumurta ve sıvı yağı aktarılır ve karıştırılır.
- Ayrı bir kaseye peynirleri ufalayıp kıyılmış maydanozları eklenip karıştırılır.
- Kullanılacak kap yağlanır ve ardından susam-çörek otu karışımı kalıba serpiştirilir.
- 1 adet yufka kalıba orantılı bir şekilde yerleştirilir.
- Diğer yufkalardan birisi dörde bölünüp hazırlanan sosa batırılır kalıbın içine yerleştirilir.
- Üzerine peynirli karışımın yarısı koyulur.
- Kalan yufkalardan birisi daha dörde bölünüp sosa batırıldıktan sonra peynirlerin üzerine yerleştirilir.
- Geriye kalan peynirli karşım da yeniden koyup son yufkayı da dörde bölüp soslanarak yerleştirilir.
- Kalıptan sarkan yufkalar içe doğru katlanıp böreğinizi tamamlanır
- 170 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirilir. Pişen böreği 15 dakika dinlendirip ters çevirerek kalıptan çıkardıktan sonra su böreği servis hazır hale gelir.