Tahinli Şepe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına tuz, maya, toz şeker ve ılık sütü katın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun (hamur yumuşak değilse biraz ılık su ekleyin). Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın. Sac üzerinde hafif pembeleşene kadar önlü arkalı pişirin. Şepelerin üzerine önce tereyağı, sonra tahin sürün. Kavrulmuş susam ve pudra şekeri serperek servis yapın.