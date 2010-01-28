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Tavuklu Börek

Tavuklu Börek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram tavuk eti (but kısmından)

8 adet milföy hamuru

3 çorba kaşığı sıvı yağ

5-6 adet mantar

1 adet havuç

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

4-5 dal dereotu

Tuz, karabiber, pul biber

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu, haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın. Mantar ve havucu ince kıyın. Sıvı yağı bir tavaya alıp tavuğu ilave edin ve 5 dakika kavurun. Üzerine mantarı ekleyin. Mantar suyunu salıp çekince havucu ilave edin. Havuç yumuşayınca, bezelye, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Biriki çevirip ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ilave edip karıştırın. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşayana kadar bekletin. 1 adet milföy hamurunu düz bir zemine alıp bir kenarına boydan boya tavuklu harçtan koyun. Rulo şeklinde sarıp bıçakla ortadan ikiye bölün ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Milföylerin üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Yarısına haşhaş tohumu yarısına çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirip, sıcak servis yapın.
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