Tavuklu Börek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet milföy hamuru
2 adet tavuk kalçası
1 adet domates
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı soğan
1 adet sivri biber
1 adet yumurtanın sarısı
2 çorba kaşığı susam
Tuz
YAPILIŞI
Tavuk etini uzun şeritler halinde doğrayın. Domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp tavukları 2 dakika kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğan, sivri biber ve domates ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 5 dakika harlı ateşte pişirip ocaktan alın. Oda sıcaklığında 5 dakika bekletilmiş milföy hamurlarının içine harcı paylaştırın. Üçgen şeklinde katlayıp kenarlarına hafifçe bastırın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirip servis yapın.