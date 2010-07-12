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Tavuklu Börek

Tavuklu Börek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

2 adet tavuk kalçası

1 adet domates

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan

1 adet sivri biber

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı susam

Tuz

YAPILIŞI

Tavuk etini uzun şeritler halinde doğrayın. Domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp tavukları 2 dakika kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğan, sivri biber ve domates ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 5 dakika harlı ateşte pişirip ocaktan alın. Oda sıcaklığında 5 dakika bekletilmiş milföy hamurlarının içine harcı paylaştırın. Üçgen şeklinde katlayıp kenarlarına hafifçe bastırın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirip servis yapın.
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