Tavuklu Gül Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BÖREĞİN iç harcı için tavuk göğüslerini küp doğrayıp, 1 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Verev doğranmış taze soğanı ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine kekik, köri, tuz ve karabiberi ilave edip, soğumaya bırakın. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayın. Kalan sıvı yağ ve margarini karıştırıp, yufkanın üzerine sürün. İkinci yufkayı birinci yufkanın üzerine yayıp, 8 eşit üçgen parça olacak şekilde kesin. Soğuyan iç harcı üçgen parçaların geniş taraflarına pay edip, sigara böreği gibi sardıktan sonra gül şekli verin. Fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, hafif pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, sıcak olarak servis yapın.