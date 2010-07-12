Taze Soğanlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için un, sıvı yağ, yoğurt, karbonat, sirke ve yumurtayı bir kapta karıştırıp yoğurun. Hamuru oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Bu arada taze soğanların yeşil kısımlarını iri iri kıyın. Üzerine tuz döküp elinizle birkaç dakika iyice ovun. Sonrasında avuç içinde sıkarak acı suyunu atın. Sıktığınız soğanların üzerine beyaz peynir, yumurta, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Dinlenmiş hamuru yuvarlayıp 8 eşit parçaya bölün. Her parçayı, unlanmış zemin üzerinde, pasta tabağı büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurlardan 4 tanesini, aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyun ve fırın tepsinizin büyüklüğünde, merdane yardımıyla açarak tepsiye yerleştirin. Üzerine soğanlı malzemenin tümünü döküp, yayın. Kalan 4 adet hamuru, yine aralarına sıvı yağ sürüp üst üste dizin. Bunları da tepsi büyüklüğünde açıp, soğanlı malzemenin üzerine yerleştirin. Üzerine biraz sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın