DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Tortilla Pastası

Tortilla Pastası

Tortilla Pastası
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet tortilla

1 adet avokado

8 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

12 dilim hindi füme

10 dilim Macar salamı

2 çorba kaşığı közlenmiş biber sosu

tuz



SÜSLEMEK İÇİN:



Dilimlenmiş zeytin

kornişon turşu

taze kekik

YAPILIŞI

Avokadoyu temizleyip birkaç parçaya ayırdıktan sonra mutfak robotuna alın. Üzerine 6 çorba kaşığı süzme yoğurt, limon suyu ve tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Kalan süzme yoğurt ve közlenmiş biber sosunu karıştırın. Geniş bir tepsiye pişirme kağıdı serin ve 1 adet tortilla yerleştirin. Üzerine közlenmiş biber soslu süzme yoğurdu eşit şekilde sürün. 1 adet tortilla daha yerleştirin ve hindi füme dilimlerini üzerine dizin. Yeniden tortilla yerleştirip üzerine avokadolu karışımın yarısını sürün. 1 adet tortilla daha koyup üzerine salam dizin. Tekrar 1 adet tortilla koyup kalan avokadolu karışımı sürün. En üste son tortillayı yerleştirin. Karışımı 3-4 saat buzdolabında bekletin. Dolaptan alıp üzerini salatalık turşusu, zeytin dilimleri ve taze kekikle süsleyin. Dilimleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Şekersiz Glutensiz Muzlu Pancake
Şekersiz Glutensiz Muzlu Pancake
Glutensiz Kıtırlar
Glutensiz Kıtırlar
Soğanlı Cevizli Börek
Soğanlı Cevizli Börek
Mayasız Kolay Ekmek
Mayasız Kolay Ekmek
Kolay Poğaça
Kolay Poğaça
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Sarımsaklı Ekmekler
Sarımsaklı Ekmekler
Sakız Kabaklı Focaccia
Sakız Kabaklı Focaccia

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN