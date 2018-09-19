Tortilla Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Avokadoyu temizleyip birkaç parçaya ayırdıktan sonra mutfak robotuna alın. Üzerine 6 çorba kaşığı süzme yoğurt, limon suyu ve tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Kalan süzme yoğurt ve közlenmiş biber sosunu karıştırın. Geniş bir tepsiye pişirme kağıdı serin ve 1 adet tortilla yerleştirin. Üzerine közlenmiş biber soslu süzme yoğurdu eşit şekilde sürün. 1 adet tortilla daha yerleştirin ve hindi füme dilimlerini üzerine dizin. Yeniden tortilla yerleştirip üzerine avokadolu karışımın yarısını sürün. 1 adet tortilla daha koyup üzerine salam dizin. Tekrar 1 adet tortilla koyup kalan avokadolu karışımı sürün. En üste son tortillayı yerleştirin. Karışımı 3-4 saat buzdolabında bekletin. Dolaptan alıp üzerini salatalık turşusu, zeytin dilimleri ve taze kekikle süsleyin. Dilimleyip servis yapın.