Tülbent böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı incecik kıyın ve kıyma ile birlikte tereyağında kavurun. Üzerine salça ve kıyılmış maydanoz katın. İyice kavrulan malzemeleri soğuması için bir kaba alın. İç malzemeye karabiber, pulbiber, nane ve tuz ilave edin. 2 Sos için yumurta, süt ve zeytinyağını çırpın. Yufkalara teker teker sostan sürüp üst üste yerleştirin. Üzerine soğanlı harcı yayıp, rulo yapın. Rulo şeklindeki yufkaları bir tülbentin üzerine koyup, tülbenti rulo şeklinde sarın ve iki ucunu ayrı ayrı bağlayın. Böreği kaynayan tuzlu su dolu tencereye kenarlarını bükerek yerleştirin ve 12-15 dakika haşlayın. Suyunu iyice süzüp, tülbenti çıkartın ve tabağa alın. 3 Üzeri için pulbiberi tereyağında yakın. Dilimlediğiniz böreğin üzerine gezdirip sarmısaklı yoğurtla birlikte servis yapın.