Tülbent böreği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yufka
İç malzeme için :
500 gram kıyma,
1 adet soğan
1.5 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı salça,
1/2 demet maydanoz
2 tatlı kaşığı nane, tuz, karabiber, pulbiber
Sos için :
2 adet yumurta,
1/2 çay bardağı süt
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için :
1 çorba kaşığı pulbiber
2 çorba kaşığı tereyağı
Servis için : Sarmısaklı yoğurt
YAPILIŞI
Soğanı incecik kıyın ve kıyma ile birlikte tereyağında kavurun. Üzerine salça ve kıyılmış maydanoz katın. İyice kavrulan malzemeleri soğuması için bir kaba alın. İç malzemeye karabiber, pulbiber, nane ve tuz ilave edin. 2 Sos için yumurta, süt ve zeytinyağını çırpın. Yufkalara teker teker sostan sürüp üst üste yerleştirin. Üzerine soğanlı harcı yayıp, rulo yapın. Rulo şeklindeki yufkaları bir tülbentin üzerine koyup, tülbenti rulo şeklinde sarın ve iki ucunu ayrı ayrı bağlayın. Böreği kaynayan tuzlu su dolu tencereye kenarlarını bükerek yerleştirin ve 12-15 dakika haşlayın. Suyunu iyice süzüp, tülbenti çıkartın ve tabağa alın. 3 Üzeri için pulbiberi tereyağında yakın. Dilimlediğiniz böreğin üzerine gezdirip sarmısaklı yoğurtla birlikte servis yapın.