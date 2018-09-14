Üç Peynirli Maden Sulu Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için peynirleri rendeleyip karıştırın ve kenara alın. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşayana dek bekletin. 6 tanesini kenarları üst üste gelecek şekilde yan yana koyun ve bastırarak yapıştırın. Daha sonra tepsinizin büyüklüğünde açın. Üzerine 1 adet yufkayı parçalamadan, kırıştırıp bütün olarak yayın. Yumurta, tereyağı ve maden suyunu çırpın. Hazırladığınız karışımdan yufkanın üzerine gezdirin. Peynirli karışımın yarısını yufkanın üzerine yayın. 2'nci yufkayı da daha önceki gibi yayıp maden sulu karışımdan gezdirin. Peynirli karışımın kalanını üzerine serpip son yufkayı da yine kırıştırarak üzerine kapatın. Tekrar maden sulu karışımdan gezdirin. Kalan 6 adet milföy hamurunu daha önce yaptığınız gibi açıp yufkanın üzerine yerleştirin. Kalan maden sulu karışımın tamamını üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpip böreği dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.