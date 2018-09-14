DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Üç Peynirli Maden Sulu Börek

Üç Peynirli Maden Sulu Börek

Üç Peynirli Maden Sulu Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet milföy hamuru

3 adet yufka

3 adet yumurta

100 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı maden suyu



IÇ MALZEME İÇİN:

1'er su bardağı yağlı beyaz peynir

keçi peyniri ve kaşar peyniri



ÜZERI İÇİN:

Susam ve çörekotu

YAPILIŞI

İç malzeme için peynirleri rendeleyip karıştırın ve kenara alın. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşayana dek bekletin. 6 tanesini kenarları üst üste gelecek şekilde yan yana koyun ve bastırarak yapıştırın. Daha sonra tepsinizin büyüklüğünde açın. Üzerine 1 adet yufkayı parçalamadan, kırıştırıp bütün olarak yayın. Yumurta, tereyağı ve maden suyunu çırpın. Hazırladığınız karışımdan yufkanın üzerine gezdirin. Peynirli karışımın yarısını yufkanın üzerine yayın. 2'nci yufkayı da daha önceki gibi yayıp maden sulu karışımdan gezdirin. Peynirli karışımın kalanını üzerine serpip son yufkayı da yine kırıştırarak üzerine kapatın. Tekrar maden sulu karışımdan gezdirin. Kalan 6 adet milföy hamurunu daha önce yaptığınız gibi açıp yufkanın üzerine yerleştirin. Kalan maden sulu karışımın tamamını üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpip böreği dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Ayçöreği
Ayçöreği
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Nohutlu Börek
Nohutlu Börek
Kabaklı Poğaça
Kabaklı Poğaça
Hodanlı Muska Börek
Hodanlı Muska Börek
Milföyden Kolay Pide
Milföyden Kolay Pide

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN