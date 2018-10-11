DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Vegan Lazanya

Vegan Lazanya

Vegan Lazanya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 paket lazanya

Iç Malzeme İçin: 1 kg mantar

1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet kabak 1 adet ince doğranmış soğan

2 adet havuç, 3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Beşamel Sos İçin: 2 su bardağı soya, badem veya hindistan cevizi sütü

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1-2 tutam rendelenmiş muskat, tuz

Domates Sos İçin: 1/2 kg domates,

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi şekeri

2-3 dal taze kekik, tuz, karabiber

Vegan Parmesan Peyniri İçin: 1 su bardağı kaju

2 çorba kaşığı protein tozu

2 çay kaşığı sarımsak tozu

1 tutam tuz


YAPILIŞI

İç malzeme için mantarı iyice yıkayıp kuruttuktan sonra ince doğrayın. Zeytinyağını ısıtıp soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine mantar ekleyip suyunu salıp çekene dek kavurun. Havuçları mutfak mandolininden geçirin veya rendeleyin. Daha sonra karışıma ekleyerek kavurmaya devam edin. En son mandolinden geçirdiğiniz veya zar gibi doğradığınız kabakları ve kıyılmış sarımsağı ekleyip 2-3 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ılınmaya bırakın. 2 Beşamel sos için zeytinyağını derin bir tencerede ısıtın. Üzerine un ekleyip rengi dönene dek kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyin ve katılaşıp, pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Tuz ve muskat ekleyin. Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğutun. 3 Domates sos için domatesleri rendeleyin. Sarımsakları zeytinyağında hafifçe çevirdikten sonra domates rendesi,
kekik, tuz, karabiber ve hindistan cevizi şekerini ekleyin. Kıvamını alması için ağzı açık olarak 30 dakika pişirin. 4 Vegan parmesan peyniri için tüm malzemeyi ince bir toz haline gelene kadar mutfak robotunda çekin. 5 Dikdörtgen bir fırın kabının altına domates sosunun yarısını yayın. Üzerine kabın tamamını dolduracak kadar lazanya yaprağı ekleyin. Lazanyaların üzerine önce beşamel sosun 1/4'ünü sonra da mantarlı harcın 1/3'ünü ekleyin. Kalan domates sosun da yarısını ekleyerek üzerini lazanya ile kaplayın ve bu işlemi bir kez daha tekrar edin. En üst kata beşamel sosun kalanını dökerek lazanyanın üzerini tamamen kaplayın. 6 Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Lazanyanın pişirme aşamasının son 15 dakikasında lazanyanızın üzerine vegan parmesan peynirinizden birkaç kaşık serpin.

PÜF NOKTASI

Vegan parmesan peynirinin kalanını buzdolabında 1 aya yakın süre ile saklayabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Tatlı Börek
Tatlı Börek
Susamlı Kırmızı Mercimek Kroket
Susamlı Kırmızı Mercimek Kroket
Yeşil Mercimekli Lazanya
Yeşil Mercimekli Lazanya
Börülceli Haşhaşlı Börek
Börülceli Haşhaşlı Börek
Sebzeli Kalp Börekler
Sebzeli Kalp Börekler
Pratik Kalp Pizzalar
Pratik Kalp Pizzalar
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Sigara Böreği
Çikolatalı Sigara Böreği

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN