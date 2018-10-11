Vegan Lazanya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için mantarı iyice yıkayıp kuruttuktan sonra ince doğrayın. Zeytinyağını ısıtıp soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine mantar ekleyip suyunu salıp çekene dek kavurun. Havuçları mutfak mandolininden geçirin veya rendeleyin. Daha sonra karışıma ekleyerek kavurmaya devam edin. En son mandolinden geçirdiğiniz veya zar gibi doğradığınız kabakları ve kıyılmış sarımsağı ekleyip 2-3 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ılınmaya bırakın. 2 Beşamel sos için zeytinyağını derin bir tencerede ısıtın. Üzerine un ekleyip rengi dönene dek kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyin ve katılaşıp, pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Tuz ve muskat ekleyin. Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğutun. 3 Domates sos için domatesleri rendeleyin. Sarımsakları zeytinyağında hafifçe çevirdikten sonra domates rendesi,

kekik, tuz, karabiber ve hindistan cevizi şekerini ekleyin. Kıvamını alması için ağzı açık olarak 30 dakika pişirin. 4 Vegan parmesan peyniri için tüm malzemeyi ince bir toz haline gelene kadar mutfak robotunda çekin. 5 Dikdörtgen bir fırın kabının altına domates sosunun yarısını yayın. Üzerine kabın tamamını dolduracak kadar lazanya yaprağı ekleyin. Lazanyaların üzerine önce beşamel sosun 1/4'ünü sonra da mantarlı harcın 1/3'ünü ekleyin. Kalan domates sosun da yarısını ekleyerek üzerini lazanya ile kaplayın ve bu işlemi bir kez daha tekrar edin. En üst kata beşamel sosun kalanını dökerek lazanyanın üzerini tamamen kaplayın. 6 Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Lazanyanın pişirme aşamasının son 15 dakikasında lazanyanızın üzerine vegan parmesan peynirinizden birkaç kaşık serpin.