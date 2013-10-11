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Yaz Böreği Tarifi

Beş çaylarınızın en pratik lezzeti yaz böreği nasıl yapılır?
Yaz Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

1 demet taze soğan

250 gram ıspanak yaprağı

1'er demet maydanoz, dereotu ve nane

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı süt

6 çorba kaşığı sıvı yağ

300 gram lor peyniri

Tuz, pul biber, karabiber

YAPILIŞI

Yufkaları düz bir zemine serin ve yemek tabağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesin. Kenarda kalan kısımları böreğin en üstünde kullanmak üzere ayırın. İç harç için taze soğan, ıspanak, maydanoz, dereotu ve naneyi kıyıp, bir kaba alın. İçine yumurta, süt, sıvı yağ, lor peyniri, tuz, pul biber ve karabiber koyup, karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisine 3 adet yuvarlak kesilmiş yufkayı üst üste koyun ve üzerine iç harçtan 4-5 çorba kaşığı yayın. Tekrar 3 adet yufkayı üst üste koyun, yine harç yayın. Bu şekilde yufka ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Böreğin üst orta kısmına kenarlardan kalan yufka parçaları ile gül şekli yapıp, yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin.
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