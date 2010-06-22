Yeşil Mercimekli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için un, tereyağı ve tuzu karıştırın, elinizle kum gibi olana dek ufalayın. Soğuk suyu ekleyip,

yoğurun. Streç filme sardığınız hamuru buzdolabında 1 saat dinlendirin. İç harç için ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği 15 dakika haşlayıp süzün. Bir tavada tereyağını eritin. Kıyılmış soğan, taze soğan ve kırmızı biberi

5 dakika kavurun. İçine mercimek, tuz, kimyon, pul biber ve karabiber ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan

sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yumurta ve sütü ilave edip karıştırın. Tart hamurunu 26 cm çapındaki

bir tart kalıbına, kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın. Kenarlardan sarkan fazla hamurları üzerine kafes yapmak için ayırın. Hamurun üzerine mercimekli iç harcı boşaltın. Kalan hamurları uzun şeritler haline getirip, tartın üzerine kafes şekli verin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika pişirin.