Yufka Pizzası Tarifi

Yuvarlak bir tepsiye yufkanın bir tanesini, kenarları dışarıya taşacak şekilde yayın. Kalan yufkaları gelişi güzel parçalara ayırın. Derin bir kasede, süt ve yumurtayı karıştırın. Parçalanmış yufkaları bu sütlü karışıma batırıp çıkarın ve tepsinin ortasına zemin oluşturacak şekilde yerleştirin. Üzerine domates püresini gezdirerek dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serpin. Diğer malzemeleri küçük küçük doğrayıp kaşarın üzerine gelişigüzel serperek koyun. Ardından kalan rendelenmiş kaşar peynirini serpin. En son olarak kalan sütlü karışımı üzerine gezdirin. Kekik serpip, tepsinin dışında kalan yufkayı ince bir şekilde kıvırıp iç kenara yerleştirin. 180 derece fırında 15 dakika pişirip, servis yapın.