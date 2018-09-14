Yulaf Unlu Renkli Krep Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba alıp tel çırpıcı ile çırpın. İçine yulaf unu, buğday unu, süt ve tuzu ekleyip, akışkan kıvamda bir hamur elde edin. Bir havlu kağıt ile fazla yağını aldığınız ısınmış tavaya bir kepçe krep hamurundan dökün. İnce bir katman olmasına özen gösterin. Bir tarafı pişip hafif renk aldığında diğer tarafını çevirin. Bütün krep hamuru bitene dek işleme devam edin. Pesto sosu için tüm malzemeyi mutfak robotuna alın ve akışkan bir sos kıvamına gelene dek çekin. 2 adet krebin içine pesto sostan sürüp kaşar peyniri dilimlerini yerleştirdikten sonra rulo haline getirin ve 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Diğer çeşitler için krem peynirini kalan kreplere pay edip sürün. Salamları kreplerin yarısına dizip rulo haline getirin ve yine 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Burger peyniri için de aynı işlemi yapıp, kestikten sonra çöp şişlere batırarak servis edin.