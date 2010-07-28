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Zeytin Ezmeli ve Pastırmalı Mini Kruvasan

Zeytin Ezmeli ve Pastırmalı Mini Kruvasan
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

Bir buçuk su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya (instant)

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz şeker

l Yarım paket (125 gram) margarin



Pastırmalı harç için:

100 gram pastırma

3 adet patates

1 adet kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

Zeytinli harç için:

3 çorba kaşığı zeytin ezmesi

1 adet kırmızı biber

Yarım demet dereotu



Üzerine:

Susam veya haşhaş

YAPILIŞI

Un, süt, maya, tuz ve toz şekeri derin bir kaba alarak iyice yoğurun. Üzerini örterek, oda sıcaklığında 45 dakika dinlendirin. Mayalanan hamuru 10 parçaya ayırıp yarım saat buzdolabında bekletin. 5 adet hamuru merdane yardımıyla teker teker açın. Her katına 1 tatlı kaşığı eritilmiş margarin gezdirerek üst üste koyun. Kalan 5 adet hamura da aynı işlemi uygulayın. Elde ettiğiniz hamurları buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Daha sonra merdaneyle çok ince şekilde yeniden açın. Her bir yufkayı 12 parçaya keserek kenara alın. Pastırmalı iç harcı hazırlamak için, pastırmayı ince şeritler halinde doğrayın, patatesleri haşlayarak ezin. Kırmızı biberi küp şeklinde doğrayın. Maydanozu kıyın. Daha sonra tüm bu malzemeleri, tuz ve karabiber ilave ederek karıştırın. 12 adet üçgen hamurun içine hazırladığınız pastırmalı harçtan koyarak sarın. Üzerine susam veya haşhaş tohumu serpin. Fırın tepsisini yağlayarak kruvasanları tepsiye dizin. Zeytinli iç harcı hazırlamak için zeytin ezmesini, küp kestiğiniz kırmızı biberi ve kıydığınız dereotunu karıştırın. Daha sonra kalan 12 adet üçgen hamurun içine yerleştirip sarın. Fırın tepsisindeki diğer kruvasanların yanına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye bırakın. Üzerleri kızardığında fırından alın. Sıcak olarak servis yapın.
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