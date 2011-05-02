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Zeytinli Peynirli Sosisli Tombişler

Zeytinli Peynirli Sosisli Tombişler
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet haşlanmış patates

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

1 adet yumurta



İçi için: 1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir

3-4 adet sosis

2 çorba kaşığı zeytin ezmesi



Üzerine: Susam, çörekotu

YAPILIŞI

Ilık süt, toz şeker ve yaş mayayı karıştırıp 10 dakika mayalandırın. Mayalandıktan sonra yumurtanın akını, 1 su bardağı zeytinyağını, tuzu ve haşlanıp rendelenmiş patatesleri karıştırın. Son olarak unu ekleyin. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Hamurdan cevizden iri parçalar koparıp avucunuzun içinde açın. Hamurların içine isteğe göre sosis, peynir koyun ya da zeytin ezmesi sürün. Hamurun uçlarını toparlayıp kapatın ve yuvarlayın. Kapatılan uçları alta gelecek şekilde yağlanmış tepsiye dizin. Yumurta sarısını fırçayla hamurların üzerine sürün. Üzerlerine çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin.

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