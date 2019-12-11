Acıbademli Unsuz Kek tarifi

Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Çikolatayı elinizle kırıp, benmari usulü eritin. Diğer taraftan acıbadem kurabiyelerini, toz bademi, pudraşekerini, tereyağını, yumurtaları ve nar suyunu mutfak robotu ya da blenderden geçirin. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı 10 cm çapındaki yağlanmış küçük kek kalıplarının yarısına kadar paylaştırın. Kek sertleşene kadar 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyip, servis yapın.