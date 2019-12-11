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Acıbademli Unsuz Kek tarifi

Kilo almaktan korktuğunuz için kek yiyemiyor musunuz? O zaman sizleri çok mutlu edecek unsuz kek tarifi sizlerle...Acıbademin keke kattığı lezzeti çok beğeneceksiniz! İşte acıbademli unsuz kek tarifi nasıl yapılır? Acıbademli unsuz kek tarifi...
Acıbademli Unsuz Kek tarifi
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram bitter çikolata



3 adet büyük veya 6 adet küçük boy acıbadem kurabiyesi (birbirine



yapışık)



100 gram toz badem



150 gram pudraşekeri



100 gram oda sıcaklığında tereyağı



4 adet yumurta, 2 çorba kaşığı nar suyu



Üzerine: Portakal


YAPILIŞI

Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Çikolatayı elinizle kırıp, benmari usulü eritin. Diğer taraftan acıbadem kurabiyelerini, toz bademi, pudraşekerini, tereyağını, yumurtaları ve nar suyunu mutfak robotu ya da blenderden geçirin. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı 10 cm çapındaki yağlanmış küçük kek kalıplarının yarısına kadar paylaştırın. Kek sertleşene kadar 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyip, servis yapın.

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