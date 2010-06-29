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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ahududulu Parfe

Ahududulu Parfe

Ahududulu Parfe
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

450 gram ahududu

1/3 su bardağı toz şeker

2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

2 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Ahududuların 15-20 tanesini parfenin içine katmak ve üzerini süslemek için ayırın. Kalanları robottan geçirip püre haline getirin. Üzerine toz şeker katıp karıştırın ve bir kaba alın. Ayrı bir kapta krem şanti ile soğuk sütü çırpın ve ahududunun üzerine ekleyin. Yumurta aklarını kar haline gelene kadar çırpın ve metal bir kaşıkla
ahududulu karışıma yedirin. Dilediğiniz şekildeki bir kalıba parfe karışımını boşaltın. Kenara ayırdığınız ahududuları içine ve üzerine serpin. Derin dondurucuda dondurun. Servis yapmadan önce çıkarın ve kabından kolay ayrılması için sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin. Daha sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın ve dilimleyerek servis yapın
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