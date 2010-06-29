Ahududulu Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ahududuların 15-20 tanesini parfenin içine katmak ve üzerini süslemek için ayırın. Kalanları robottan geçirip püre haline getirin. Üzerine toz şeker katıp karıştırın ve bir kaba alın. Ayrı bir kapta krem şanti ile soğuk sütü çırpın ve ahududunun üzerine ekleyin. Yumurta aklarını kar haline gelene kadar çırpın ve metal bir kaşıkla

ahududulu karışıma yedirin. Dilediğiniz şekildeki bir kalıba parfe karışımını boşaltın. Kenara ayırdığınız ahududuları içine ve üzerine serpin. Derin dondurucuda dondurun. Servis yapmadan önce çıkarın ve kabından kolay ayrılması için sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin. Daha sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın ve dilimleyerek servis yapın