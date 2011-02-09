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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananas Topları

Ananas Topları

Ananas Topları
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hazır pandispanya

(ananaslı pastanın tarifindeki

pandispanyayı 30x35 cm fırın

tepsisinde pişirerek de hazırlayabilirsiniz)

1 kutu ananas konservesi

2 su bardağı krema

1 çay bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı archer's

(tatlı bir içki de olabilir)

Bir buçuk su bardağı

hindistan cevizi rendesi

YAPILIŞI

Pandispanyayı küçük küçük doğrayın. Ananas konservesinin suyunu süzdükten sonra ananasları ufak parçalara ayırın. Derin bir kap içinde krema ve pudra şekerini çırptıktan sonra archer'sı ekleyin. Parçaladığınız pandispanya hamuru ve ananasları da ilave ederek karıştırın. Cevizden iri, limondan küçük toplar yaparak hindistan cevizine bulayın. Yağlı kağıtla kapladığınız tepsiye dizerek buzdolabının alt rafında 3-4 saat dinlendirin. Çıkardığınızda üzerine yeniden hindistan cevizi serperek servis yapın.
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