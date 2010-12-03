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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Antep Usulü Aşure

Antep Usulü Aşure

Antep Usulü Aşure
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

2 çorba kaşığı bal

Yarım su bardağı nohut

2/3 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı fasulye

Tuz

1 kahve fincanı lolaz (kuru börülce)

Fıstık, ceviz, badem

1 çorba kaşığı pirinç

Meyve şekerlemeleri

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı gül suyu

1 adet portakal

2 çorba kaşığı üzüm pekmezi

Kestane

Nar taneleri

Mayana (rezene)

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı geceden bir iki taşım kaynatarak ıslatın. Sabahtan en az bir saat pişirin. Nohutu ve fasulyeyi ıslatın ve düdüklü tencerede pişirin, suyunu dökmeyin, gerekebilir. Börülceyi de geceden ıslatıp sabahtan 25 dakika haşladıktan sonra süzün, suyunu dökmeyin. Aşurelik buğdayı pişirirken 50'inci dakikada pirinci yıkayıp tencereye ilave edin. Bu arada diğer malzemeleri hazırlayın. Fıstık ve bademin kabuklarını soyun. Cevizi rendeleyin veya ince ince kıyın. Portakal kabuğunu rendeleyin. Kuru kayısı, incir vb koyacaksanız onları küçük küplere doğrayın. Kestaneyi mikro dalga fırında, normal fırında ya da haşlayarak kabuğu soyulacak kadar pişirip, soyup küçük küplere doğrayın. Kenarda bekletin. Aşurelik buğday pirinçle pişerken bir taraftan da pişmiş nohutu ve fasulyeyi ekleyin. Haşladığınız börülceyi koyun. Tüm malzemeler arzu ettiğiniz kıvamdaysa şekerini koyun (şeker miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz). 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu arada suyunu kontrol edin, muhallebiden daha suluca olmalı. Eğer su koyacaksanız kaynar su koymalısınız. Sütü, pekmezi, meyve şekerlemelerini, doğramış olduğunuz kestaneleri, fıstık, ceviz ve bademi ilave edin. Şekerini ve kıvamını son kere kontrol ettikten sonra ocağın altını kapatın. Şimdi balı, portakal kabuğu rendesini ve gül suyunu koyabilirsiniz. Çekilmiş ceviz ve nar taneleri ile süsleyin. Üzerine mayana (rezene) serperek, servis yapın.

Kaynak: Ayıntab'tan Gaziantep'e Yeme İçme - Ayfer T. Ünsal
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